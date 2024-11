Vídeo mostra explosões maciças em povoado libanês fronteiriço com Israel

Explosões maciças destruíram diversos edifícios em Meis al Jabal, um povoado do sul do Líbano fronteiriço com Israel, mostraram imagens aéreas publicadas em redes sociais e verificadas pela AFP nesta segunda-feira (4).

Israel lançou uma operação terrestre no sul do Líbano no final de setembro, com o objetivo declarado de neutralizar o movimento islamista libanês Hezbollah, aliado do Irã e do grupo islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

O Estado israelense também afirma que quer permitir o retorno de 60.000 habitantes do norte de seu território, deslocados pelos incessantes disparos de foguetes do movimento libanês desde que começou a guerra de Gaza em outubro de 2023.

O Hezbollah, por sua vez, acusa o Exército israelense de querer criar uma "terra de ninguém" na fronteira.