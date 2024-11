'Se ela não vencer, estamos perdidos', diz apoiadora de Kamala Harris

"Se ela não vencer, estamos perdidos", diz Robin Matthews, eleitora democrata que aguarda para entrar no último comício de Kamala Harris nesta segunda-feira (4), na Filadélfia. Assim como ela, muitos temem as consequências de um eventual retorno de um Donald Trump "sem controle" à Casa Branca.

"Se ela não vencer, estamos perdidos. Completamente. Ele [Donald Trump] vai arruinar tudo. Não tem controle, não há mais equilíbrio de poderes", diz preocupada. Ao seu lado, seu filho de 16 anos, Asher, afirma que o que está em jogo nesta eleição é "a preservação do nosso sistema democrático".

- "Difícil conversar" -

Sob as árvores amareladas e meio desfolhadas do outono, alguns percussionistas animam o ambiente antes do comício, no qual é prevista a presença de estrelas como Lady Gaga e Oprah Winfrey, ao pé da escadaria do museu que Sylvester Stallone subiu na famosa cena de "Rocky".