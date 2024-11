Sabalenka avança à semifinal do WTA Finals; Rybakina é eliminada

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo, se classificou para a semifinal do WTA Finals nesta segunda-feira (4), ao vencer a italiana Jasmine Paolini (N.4), resultado que decretou a eliminação da cazaque Elena Rybakina (N.5).

A segunda parcial foi mais equilibrada, com Sabalenka cometendo mais erros. Paolini teve dois set points no décimo game, mas a número 1 do mundo segurou a reação da italiana para selar a vitória e a classificação para a semifinal.

No entanto, a chinesa lamentou "não ter aproveitado as oportunidades no segundo set, mas consegui me manter concentrada no terceiro".

Rybakina, que na estreia no Grupo A foi derrotada por Paolini, é a primeira eliminada do torneio que reúne as oito melhores tenistas do ano.

Por sua vez, Paolini, que disputa o WTA Finals pela primeira vez na carreira, vai enfrentar Zheng em confronto que vale a segunda vaga da chave para a semifinal.