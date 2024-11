Rondón, Herrera e Savarino lideram convocação da Venezuela para jogos contra Brasil e Chile

O atacante Salomón Rondón e os meias Yangel Herrera e Jefferson Savarino lideram a lista de convocados da seleção da Venezuela para os jogos contra Brasil e Chile pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciada nesta segunda-feira (4).

Savarino chega em grande momento para esta rodada dupla, em que a 'Vinotinto' recebe a Seleção Brasileira no dia 14 de novembro e visita o Chile no dia 19.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O meia venezuelano é destaque no Botafogo, líder do Brasileirão e que no dia 30 de novembro vai disputar a final da Copa Libertadores com o Atlético-MG.