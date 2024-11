Petróleo sobe impulsionado por Opep+ e perspectiva de ataque iraniano

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro, subiu 2,71%, para 75,08 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano com vencimento em dezembro, avançou 2,85%, para 71,47 dólares. Este é o quarto aumento consecutivo do WTI.

Os preços do petróleo voltaram a subir, nesta segunda-feira (4), depois que a aliança Opep+ adiou o aumento de sua produção, e de ameaças renovadas do Irã contra Israel.

"Todo o mundo fala da desaceleração na China, mas a China vai bem", acrescentou.

Para Andy Lipow, "as declarações provenientes do Irã no fim de semana acrescentaram algo ao prêmio de risco geopolítico" do barril de petróleo.

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, prometeu responder a Israel por suas "ações contra o Irã e o eixo da resistência", os grupos pró-iranianos na região. O dirigente se referia aos ataques israelenses de 26 de outubro contra lugares militares no Irã.