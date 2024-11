Otan permanecerá 'unida' independentemente de quem vencer eleições nos EUA, diz Rutte

A Otan permanecerá unida independentemente de quem vencer as presidenciais nos Estados Unidos, assegurou o secretário-geral da Aliança, Mark Rutte, nesta segunda-feira (4), em Berlim, a um dia das eleições americanas.

"Ganhe quem ganhar essas eleições, trabalharemos com Kamala Harris, trabalharemos com Donald Trump, e nos asseguraremos de que a Aliança permaneça unida", declarou Rutte ao lado do chefe do governo alemão, Olaf Scholz.

Rutte indicou que não tem "nenhuma dúvida" de que quem vencer as eleições seguirá apoiando a Otan porque é de "interesse dos Estados Unidos".