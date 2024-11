Oito acusados são interrogados na retomada do julgamento por estupros na França

A vítima, Gisèle Pelicot, 71 anos, tornou-se um ícone feminista no país e no mundo ao exigir que o processo fosse público para que "a vergonha mude de lado".

O caso de Dominique Pelicot, de 71 anos, e de outros 50 corréus, com idades entre 26 e 74 anos, gerou uma onda de indignação e protestos na França desde que começou, em 2 de setembro, na cidade de Avignon, sul do país.

O oitavo deles é um desempregado de 41 anos, acusado de estuprar Gisèle Pelicot em 2019, com a cumplicidade do marido e na casa da filha do casal na região de Paris.

No primeiro dia de julgamento, em setembro, ele negou ter cometido o estupro.

Os dois filhos e a filha do casal, que atende pelo pseudônimo de Caroline Darian, estiveram várias vezes no tribunal em apoio à mãe. Mas em algumas das audiências mais recentes, Darian não esteve presente.

No final de outubro, quando o julgamento já estava na metade, Darian anunciou no Instagram que passaria alguns dias em uma clínica para recuperar as forças "e voltar a dormir novamente".

Caroline Darian, que em 2022 escreveu o livro "Et j’ai cesse de t’appeler papa" (Parei de te chamar de papai, em tradução livre), tem feito campanha para aumentar a conscientização sobre o uso de drogas para cometer agressões sexuais.

No início do julgamento, ela saiu do tribunal aos prantos quando o presidente do tribunal disse que seu pai também tinha fotomontagens dela nua em seu computador.

"Eu também sou vítima de Dominique P", escreveu Darian no Instagram.

"Ele me drogou sem meu conhecimento e, sem dúvida, abusou de sua própria e única filha", disse.

A sentença está prevista para 20 de dezembro.

