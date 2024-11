Neymar sofre nova lesão e é substituído em jogo do Al-Hilal

Neymar sofreu uma nova lesão nesta segunda-feira (4), na vitória do Al-Hilal por 3 a 0 sobre o Esteghlal do Irã, pela Champions League da Ásia, depois de ter entrado no jogo no segundo tempo.

O brasileiro começou no banco de reservas e entrou em campo aos 13 minutos da segunda etapa, mas teve que ser substituído aos 40, depois de sentir um incômodo na coxa direita.

Neymar, que ficou um ano afastado dos gramados devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, voltou a jogar pelo Al-Hilal no dia 21 de outubro, contra o Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos (vitória por 5 a 4), também pela Champions da Ásia.