Na Austrália, morre o maior crocodilo em cativeiro do mundo

Classificado pelo Guinness Book, o livro dos recordes, como o maior crocodilo em cativeiro do mundo até então vivo, o gigante Cassius morreu no dia 1º de novembro, segundo comunicado do local em que ele vivia, o Marineland Melanesia, um refúgio para répteis localizado dentro do Green Island Resort, na Austrália. Ele tinha com 5,48 metros de comprimento. A nota emitida pelo santuário chama Cassius de amigo. "Ele era mais do que apenas um Crocodilo, era um membro estimado de nossa família e trouxe alegria e companheirismo ao seu melhor amigo George por mais de 37 anos", informa a nota. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora George é George J Craig, o fundador do santuário de 94 anos. Ele lidou 70 anos de sua vida com crocodilos, e alimentou Cassius pessoalmente durante 37 anos.

Após dedicar mais de 53 anos de sua vida ao parque que fundou, em outubro último George foi transferido para um lar para idosos para cuidar da sua saúde, segundo informações das redes sociais do parque. Captura e idade avançada Cassius foi reconhecido pela primeira vez como o maior crocodilo do mundo pelo Guinness em 1º de janeiro de 2011. Segundo a página dedicada ao animal no livro dos recordes, ele foi capturado em 1984 no rio Finniss, perto de Darwin, Austrália, após relatos de que ele atacava barcos e gado na região.

Desde que estabeleceu um recorde em 2011, sua exata dimensão não foi mais medida, mas especula-se que ele possa ter crescido. Cassius era a estrela do Marineland Melanesia, um refúgio para crocodilos considerados perigosos. Cassius era muito maior do que os demais animais, que mediam pouco mais de 4,5 metros. Também era 500 quilos mais pesado, chegando a uma tonelada. Apesar de seu tamanho, ele consumia relativamente pouca comida, cerca de 4kg a 5 kg por semana, incluindo peixe e frango, segundo o Guinness.