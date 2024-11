Músico e produtor americano Quincy Jones morre aos 91 anos

“É com o coração cheio, mas partido, que compartilhamos a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones”, disse a família em um comunicado. "E ainda que seja uma perda enorme para nossa família, celebramos sua grande trajetória de vida e sabemos que nunca haverá outro como ele".

Mas sua marca no mundo dos negócios também foi permanente: Jones tornou-se o primeiro executivo negro de uma grande gravadora e desenvolveu uma infraestrutura no setor para impulsionar a carreira de artistas negros.

Músico de jazz, compositor e cridor de tendências, Jones virou uma estrela pelas suas habilidades no estúdio e seus arranjos: sua música foi a trilha sonora do século XX, e suas partituras, trilhas sonoras e sucessos ainda ressoam até hoje.

Desde Frank Sinatra até Michael Jackson, do jazz ao hip-hop, Jones acompanhou o pulso sempre flutuante do pop ao longo de sua carreira de mais de sete décadas.

Ele estudou brevemente no Berklee College of Music de Massachusetts antes de se juntar ao maestro Lionel Hampton em suas turnês.

Quincy Delight Jones Jr. nasceu em 1933 no sul de Chicago. Descobriu sua habilidade com o piano em um centro recreativo e fez amizade com Ray Charles durante a sua adolescência.

Além disso, Jones criou uma gravadora, fundou uma revista de hip-hop e produziu o programa de TV de sucesso dos anos 90 “The Fresh Prince of Bel-Air”, onde descobriu Will Smith.

Entre as figuras mais condecoradas do show business, Jones ganhou praticamente todos os principais prêmios, incluindo 28 Grammys.

A estrela compôs seus próprios sucessos e fez arranjos para dezenas de estrelas do setor, mas ficou mais conhecido por seu trabalho com Michael Jackson, com quem produziu “Thriller”, “Off the Wall” e “Bad”.

“Quincy fez de tudo. Ele conseguiu traduzir sua genialidade para qualquer tipo de som”, disse o pianista de jazz Herbie Hancock à PBS em 2001.

Da música ao cinema, do ativismo ao teatro, personalidades do entretenimento prestaram homenagem ao vasto legado de Jones após a notícia de sua morte.