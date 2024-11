Metano, óxido nitroso, gases fluorados: os outros gases de efeito estufa

O CO2 representa cerca de dois terços do aquecimento atribuído a estes gases de efeito estufa, resume Piers Forster, professor da Universidade de Leeds e autor do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Embora o dióxido de carbono (CO2) seja o mais famoso gás de efeito estufa, outros menos conhecidos pelo público desempenham um papel significativo no aquecimento global e estão recebendo cada vez mais atenção por parte de cientistas e autoridades.

O metano (CH4) é o segundo principal gás de efeito estufa gerado pelas atividades humanas, depois do CO2.

A redução das emissões de metano "teria um forte efeito de arrefecimento (ou de redução do aquecimento) a curto prazo, porque as concentrações atmosféricas de metano diminuiriam rapidamente", explica Mathijs Harmsen, pesquisador da Agência de Avaliação Ambiental holandesa PBL.

Seu poder de aquecimento é de 84 a 87 vezes superior ao do CO2 em 20 anos, mas o seu tempo de vida é mais curto, o que o torna um fator importante para tentar limitar o aquecimento a curto prazo.

"O metano está aumentando mais rapidamente, em termos relativos, do que qualquer outro gás de efeito de estufa importante e atinge agora níveis 2,6 vezes superiores aos da era pré-industrial", escreveu recentemente uma equipe internacional de cientistas sob os auspícios do Global Carbon Project.

Apesar do compromisso global para a redução das emissões assinado por muitos países, incluindo União Europeia e Estados Unidos, a tendência não é positiva.

"As emissões globais induzidas pelo homem, dominadas pelas entradas de nitrogênio na agricultura, aumentaram 30% nas últimas quatro décadas", concluiu um importante estudo sobre o assunto publicado na revista Nature em 2020.

Uma solução pode ser o uso mais eficiente dos fertilizantes. "Dois terços do potencial de mitigação da mudança climática do N2O poderiam ser alcançados através da redução dos fertilizantes em apenas 20% da área cultivada do mundo, especialmente nas regiões agrícolas subtropicais úmidas", afirmou o pesquisador francês Philippe Ciais em 2021.

- Os gases fluorados -