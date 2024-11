Israel informa ONU sobre cancelamento de acordo com agência de ajuda aos refugiados palestinos

Israel anunciou nesta segunda-feira (4) que notificou as Nações Unidas sobre o cancelamento do acordo com a agência da ONU de apoio aos refugiados palestinos, depois que a medida foi aprovada pelo Parlamento do país.

"Por instrução do ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, o Ministério das Relações Exteriores notificou a ONU sobre o cancelamento do acordo entre o Estado de Israel e a UNRWA", a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, informou a pasta em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Parlamento israelense aprovou há uma semana uma lei que proíbe as atividades da UNRWA no país.