Israel denuncia 'maldade' da Turquia por pedir embargo de armas

O embaixador israelense na ONU denunciou nesta segunda-feira (4) a "maldade" da Turquia, que enviou à organização uma carta assinada por cerca de cinquenta países pedindo a suspensão da venda de armas a Israel devido à guerra em Gaza.

"O que se pode esperar de um país cujas ações são impulsionadas pela maldade para criar conflitos com o apoio de países do eixo do mal?", declarou Danny Danon em um comunicado, referindo-se aos países árabes que apoiaram a iniciativa turca.

Essa carta é "mais uma prova ridícula do eixo do mal contra Israel no cenário internacional", acrescentou, criticando a ONU, "que é dirigida por alguns países sinistros e não pelos países liberais que apoiam os valores de justiça e moralidade".