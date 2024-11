Israel cancela oficialmente cooperação com agência da ONU para os refugiados palestinos

Cyril JULIEN com Aya ISKANDARANI em Beirute

Cyril JULIEN com Aya ISKANDARANI em Beirute Autor

Autor Cyril JULIEN com Aya ISKANDARANI em Beirute

Apesar dos duros golpes que recebeu por parte de Israel, o Hezbollah prossegue com os lançamentos de foguetes contra o norte do território israelense e anunciou que disparou "uma grande salva de foguetes" nesta segunda-feira contra a cidade de Safed.

Israel mantém ofensivas simultâneas contra o Hamas na Faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano, dois movimentos islamistas pró-Irã.

O governo de Israel notificou a ONU oficialmente nesta segunda-feira (4) sobre o fim de sua cooperação com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), que agora teme um "colapso" da ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

A guerra na Faixa de Gaza foi provocada pelo ataque sem precedentes do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023. Um dia depois, em apoio ao Hamas, o Hezbollah abriu uma frente contra Israel, que desde o mês de setembro virou uma guerra aberta.

O Parlamento israelense proibiu na semana passada com duas leis as atividades da UNRWA em Israel e nos territórios palestinos ocupados. Nesta segunda-feira o Ministério das Relações Exteriores notificou oficialmente a ONU sobre "o cancelamento do acordo", segundo um comunicado.

A UNRWA foi criada em 1950 pela ONU e presta serviços sociais a milhões de refugiados palestinos nos territórios ocupados e em vários países árabes, muitos deles descendentes dos milhares de deslocados provocados pela criação do Estado de Israel.