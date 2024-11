Governo da Guatemala denuncia ex-presidente por corrupção

Esta é a primeira denúncia apresentada pela administração de Bernardo Arévalo, no poder desde janeiro, contra o ex-mandatário de direita Alejandro Giammattei (2020-2024).

Quijivix foi designado representante da entidade perante a diretoria do Instituto Nacional de Eletrificação (Inde), que depois passou a presidir.

Arévalo chegou à Presidência com a promessa de combater a corrupção.

Giammattei, que foi sancionado pelos Estados Unidos como "corrupto" poucos dias após deixar a Presidência, goza de imunidade até 2028 como atual deputado do Parlamento Centro-Americano.

O presidente tem sido alvo do Ministério Público, que apresentou, sem sucesso até agora, diversas denúncias com a intenção de sabotá-lo.

Ele tenta destituir a procuradora-geral do país, Consuelo Porras, embora precise do apoio do Congresso para isso. Porras também foi sancionada pelo governo americano por acusações de corrupção.

hma/mis/dga/jb/mvv