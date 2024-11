Ex-presidente Evo Morales faz greve de fome e acusa governo da Bolívia

Morales diz que iniciou greve de fome na sexta-feira para pedir ao governo "que pare com a repressão" e que seus partidários aceitem uma trégua nos bloqueios das estradas

No segundo dia de greve de fome, o ex-presidente boliviano Evo Morales lamentou que o governo tenha rejeitado sua proposta de diálogo para acabar com quase um mês de protestos, que resultaram na sexta-feira com a tomada de 200 soldados como reféns e cujo paradeiro é desconhecido.

"(Pedi) um diálogo imediato e que duas mesas de diálogo sejam instaladas (...) E a resposta do governo foi 'deter' mais de 50 manifestantes", disse Morales no domingo, 3, em uma breve entrevista com a AFP.

Seus partidários começaram, no dia 14 de outubro, a bloquear as principais rodovias do país para exigir o "fim da perseguição judicial" contra o ex-presidente, que é investigado por suposto abuso de uma menor de idade.