Dez datas importantes na luta contra a mudança climática

Este é um resumo de 10 datas importantes na luta contra o aquecimento global, a uma semana do início da COP29 em Baku.

Dois anos depois, o painel informa que os gases de efeito estufa gerados pela atividade humana estão aumentando e podem intensificar o aquecimento planetário.

Em uma série de estudos, acumulam-se provas de que as atividades humanas, como a combustão do carvão, petróleo e gás, o desmatamento de florestas tropicais e as práticas agrícolas destrutivas estão aquecendo a superfície da Terra, o que provoca perturbações em seu clima.

1992: Cúpula da Terra