Balotelli retorna à Serie A em vitória do Genoa sobre o Parma

Mario Balotelli, contratado pelo Genoa no final de outubro, retornou à Serie A nesta segunda-feira (4), quatro anos depois de seu último jogo na elite do futebol italiano, na vitória de sua nova equipe por 1 a 0 sobre o Parma.

Aos 34 anos, 'Super Mario' começou a partida no banco de reservas e entrou no final do segundo tempo (86'). O Genoa havia marcado minutos antes, com o atacante Andrea Pinamonti (79').

Balotelli, que no passado jogou nos dois grandes de Milão (Inter e Milan), vestiu a camisa de outros clubes europeus como Manchester City, Liverpool, Olympique de Marselha e Nice.