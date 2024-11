Acertado com o United, Amorim diz que Guardiola é 'o melhor técnico do mundo'

O destino quis que Amorim enfrente o City nesta terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões, ainda à frente do time lisboeta. Em declarações ao canal português Sport TV, o treinador também afirmou que os 'Citizens' são "a melhor equipe do mundo".

O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, é "o melhor do mundo", disse nesta segunda-feira (4) o português Rúben Amorim, treinador do Sporting de Lisboa, que na semana que vem vai assumir o Manchester United.

"Sinto que agora sou um treinador melhor. Mas infelizmente acho que Guardiola também é um treinador ainda melhor, então a diferença entre nós continua sendo a mesma", afirmou Amorim em entrevista coletiva na véspera do jogo no estádio José Alvalade.

O português disse que tem ciência de que os torcedores do United estão curiosos sobre seu trabalho e vão acompanhar de perto o jogo entre Sporting e Manchester City.

"As conclusões que tirarem depois da partida não são importantes para mim, porque podem ser enganosas. Se o resultado for muito negativo, as expectativas vão baixar e acho que não seria um ponto de partida ruim no Manchester United. Se vencermos amanhã, pensarão que o novo Alex Ferguson está chegando e isso seria muito difícil de sustentar", disse Amorim.

