Swiatek volta às quadras com vitória de virada sobre Krejcikova no WTA Finals

A polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, voltou às quadras de tênis neste domingo (3) após dois meses de ausência com uma vitória de virada sobre a tcheca Barbora Krejcikova (13ª) por 4-6, 7-5, 6-2 em Riad, na Arábia Saudita, em sua estreia no WTA Finals. Na outra partida do primeiro dia do Grupo Laranja, a americana Coco Gauff (3ª) não teve muitas dificuldades para vencer a compatriota Jessica Pegula (6ª), vice-campeã do Masters do ano passado, em dois sets, parciais de 6-3 e 6-2. Depois de perder o primeiro set e ficar numa desvantagem de 3 a 0 no segundo devido a vários erros não forçados (47), Swiatek conseguiu encontrar consistência para virar a segunda parcial e vencer de forma contundente o terceiro, num jogo que durou 2 horas e 35 minutos.

"Não foi nada fácil. No início eu estava um pouco enferrujada, mas depois consegui encontrar a minha forma de jogar e fiquei mais sólida", admitiu Swiatek. A polonesa de 23 anos, que fez uma pausa durante a recente turnê asiática por "motivos pessoais" e mudou recentemente de treinador,jogou pela primeira vez desde a derrota nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, no início de setembro. Swiatek conquistou seu terceiro título consecutivo de Roland Garros em junho, mas recentemente perdeu o número 1 do mundo no mês passado para a bielorrussa Aryna Sabalenka, que no sábado abriu o torneio com uma vitória por 2 sets a 0 sobre a chinesa Zheng Qinwen no outro grupo da competição.