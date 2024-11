Reis da Espanha e autoridades são recebidos com lama e insultos nas regiões alagadas

A visita dos reis da Espanha e do presidente do Governo, Pedro Sánchez, às regiões atingidas pelas enchentes de Valência terminou com insultos e lançamentos de lama que atingiram o rosto de Felipe VI e da rainha Letizia.

"Vão embora", "não dormimos há seis dias", gritava uma mulher em Paiporta, enquanto a multidão os chamava de "assassinos" e objetos eram lançados em uma cena nunca vista na Espanha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sánchez e o presidente regional valenciano, Carlos Mazón, saíram possivelmente escoltados pelos serviços de emergência, mas Felipe VI insistiu em falar com o povo, protegido por seus guarda-costas, mas acabou deixando o local ao lado da rainha.