Preocupação na Cisjordânia após bombardeio de escritório da agência da ONU

O escritório da UNRWA foi quase destruído na quinta-feira, durante uma operação "antiterrorista" do Exército israelense neste campo, que abriga pelo menos 13 mil pessoas.

Consternados, eles observam os funcionários da agência afundarem as botas no pântano que se tornou a praça central, onde tubulações rompidas expõem o esgoto.

Habitantes de Nur Shams, no norte da Cisjordânia ocupada, estão preocupados com o futuro depois que o escritório da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos (UNRWA) foi gravemente danificado em um bombardeio israelense.

A agência da ONU administra duas escolas, uma clínica e serviços de saneamento básico no campo. Na quinta-feira, seu diretor, Philippe Lazzarini, acusou as forças israelenses de "danificar seriamente" o escritório da UNRWA.

"Os refugiados consideram a UNRWA uma mãe, então imagine perder sua mãe", disse Hanadi Jaber Abu Taqa, representante da agência no norte do território, ocupado por Israel desde 1967.

O escritório da UNRWA deve ser reconstruído, o que representa "um investimento considerável", disse Roland Friedrich, que dirige a agência na Cisjordânia.

"As consequências psicológicas são devastadoras", conclui após falar com moradores locais no sábado.

- "Fins políticos" -