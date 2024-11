Os cinco temas cruciais da campanha presidencial americana

Tudo parece colocar os dois candidatos à eleição presidencial de 5 de novembro de lados opostos e sete em cada 10 americanos relatam estar preocupados com o resultado do pleito. Mas o que está em jogo em termos políticos nesta campanha descrita como histórica?

Donald Trump, que em sua gestão reduziu os impostos para os mais ricos e as empresas, prometeu aumentar as taxas sobre todas as importações em mais de 10%, o que, segundo ele, permitirá financiar uma ampla redução de impostos.

O candidato republicano também se comprometeu a tornar os Estados Unidos "a capital mundial do bitcoin e das criptomoedas".

A democrata Kamala Harris, por sua vez, se apresentou como a candidata da classe média e quer criar uma "economia de possibilidades". Embora tenha assumido alguns dos compromissos de Joe Biden sobre a taxação das grandes fortunas, também os moderou.