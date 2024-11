Milhares de pessoas lembram os 45 anos da tomada de reféns na embaixada dos EUA no Irã

Milhares de pessoas se reuniram, neste domingo (3), na capital do Irã, em frente ao edifício onde ficava a embaixada dos Estados Unidos, no 45º aniversário da crise dos reféns que marcou o rompimento das relações entre Washington e Teerã.

Este aniversário é relembrado em um momento de tensão no Oriente Médio, alimentado pela guerra em Gaza após o ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Devido à crise, os Estados Unidos cortaram oficialmente as relações com o Irã em 1980, que estão congeladas desde então, e impuseram duras sanções a Teerã.

Israel - principal aliado dos Estados Unidos na região e inimigo declarado do Irã - intensificou, em setembro, a escalada com uma guerra aberta contra o movimento libanês Hezbollah, aliado do grupo palestino, no Líbano.

As tensões entre o Irã e Israel também se intensificaram nos últimos meses.

Teerã lançou um ataque com mísseis contra o território israelense em 1º de outubro, em represália pelo assassinato de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto em setembro em um bombardeio israelense, e pela morte de Ismail Haniyeh, chefe do Hamas, no fim de julho em uma operação atribuída a Israel.