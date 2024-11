Kamala x Trump: o que dizem as últimas pesquisas nos Estados Unidos

Eleições EUA: Kamala e Trump terão que esperar alguns dias até saber quem foi eleito Crédito: Reprodução/Instagram/realdonaldtrump/kamalaharris

A quatro dias da eleição, o cenário da disputa presidencial americana permanece indefinido. Diante de um sistema eleitoral bastante peculiar, não é possível sequer apontar um favorito, e as últimas pesquisas mostram um cenário bastante equilibrado entre a candidata democrata Kamala Harris, e o candidato republicano de extrema direita, Donald Trump. Como há a possibilidade do vencedor no voto popular não ser o mesmo vencedor no voto dos colégios eleitorais, é necessário observar a contagem dos estados pêndulos, que por vezes votam ou nos democratas ou nos republicanos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a constituição americana, cada estado vai ter um número específico de delegados no colégio eleitoral, de acordo com o tamanho da população de cada estado. Para o candidato ser declarado vencedor, ele precisa ter no mínimo 270 dos 538 delegados.

Leia Também | 'Torço para Kamala ganhar as eleições', diz Lula a canal francês

Nesta sexta-feira, o agregador de pesquisas do jornal New York times posta um empate técnico com um ponto de vantagem para a candidata democrata, com números de 49% a 48% contra Trump. Mas com um ponto numericamente à frente, isso não quer dizer que Kamala está na frente ou é favorita na disputa. Os últimos levantamentos mostram os candidatos empatados dentro da margem de erro nos sete estados considerados pêndulos, que são os estados de onde devem vir os delegados que vão definir a eleição. Desde a convenção democrata, quando, com a diminuição dos holofotes sobre a campanha de Kamala, o candidato republicano vinha em uma tendência de alta, sua vantagem veio a diminuir meio ponto percentual.