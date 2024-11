Kamala Harris lidera em pesquisa da ABC, mas empata com Trump em sondagem da NBC

Duas pesquisas de intenções de votos a nível nacional mostraram, neste domingo, que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o ex-presidente Donald Trump travam uma disputa acirrada para as eleições da próxima terça-feira, 05.

Segundo a sondagem da Ipsos para a ABC News, Harris lidera com 49% entre eleitores prováveis no país inteiro, comparado com 46% de Trump. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais. Ao todo, foram ouvidos 3.140 adultos entre 29 de outubro e 1º de novembro, dos quais 2.267 devem ir às urnas.

Já a última pesquisa nacional da NBC News apontou Trump e Harris numericamente empatados em 49%, com apenas 2% dos entrevistados ainda indecisos. O levantamento expôs uma profunda divisão de gênero: entre mulheres, Harris ostenta uma vantagem de 16 pontos porcentuais. Por outro lado, Trump está à frente da rival por 18 pontos porcentuais entre os homens. A margem de erro é de 3,1 pontos.