Israel afirma ter frustrado planos de atentados de uma 'rede terrorista iraniana'

O Exército israelense anunciou neste domingo (3) que havia frustrado planos de atentados de uma "rede terrorista iraniana" após a captura "nos últimos meses" de um de seus membros na Síria, que foi levado para Israel, segundo um comunicado.

"Durante uma operação especial de inteligência no território sírio, realizada nos últimos meses, soldados [...] capturaram um membro de uma rede terrorista iraniana na Síria", declarou o exército, sem especificar a data ou o local exato de sua captura.

De acordo com o comunicado, o suspeito, um cidadão sírio chamado Ali Soleiman al Asi, vivia no sul do país.