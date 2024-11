Harris ganha força na Carolina do Norte e Geórgia, mostra pesquisa Siena/NYT

A última série de pesquisas do Siena College Research Institute em parceria com o New York Times mostra que a vice-presidente e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, ganhou força nos estados da Carolina do Norte e Geórgia, enquanto o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, perdeu sua liderança na Pensilvânia.

Harris agora aparece ligeiramente à frente em Nevada, Carolina do Norte e Wisconsin, enquanto Trump mantém vantagem no Arizona. Segundo as pesquisas, as disputadas seguem acirradas principalmente nos estados de Michigan, Geórgia e Pensilvânia.

Ainda assim, os dois candidatos não registram uma liderança significativa nos sete estados em questão, seguindo empatados tecnicamente, ou seja, dentro da margem de erro. Assim, são chamados de estados campo de batalha, estados-pêndulo ou estados-chave.