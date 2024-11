Democratas celebram surpreendente pesquisa em Iowa; republicanos criticam sondagem

Os democratas que acompanham a corrida presidencial nos Estados Unidos ganharam um presente neste fim de semana, embora possa ser apenas uma miragem. A pesquisa do De Moines Register com a Mediacon em Iowa, o padrão-ouro das pesquisas de intenções de voto no Estado, mostrou a vice-presidente Kamala Harris à frente do ex-presidente Donald Trump com uma vantagem de três pontos porcentuais.

Foi um resultado chocante para um Estado que ninguém considerava competitivo e aumentou as esperanças democratas de uma mudança de última hora que poderia beneficiar Harris em regiões importantes.

Os democratas esperam que a aparente guinada em direção a Harris registrada pela pesquisa, especialmente entre mulheres mais velhas e independentes, indique uma tendência mais ampla, possivelmente em reação ao recente comício de Trump no Madison Square Garden, em Nova York, no qual alguns participantes fizeram comentários classificados como racistas por críticos.