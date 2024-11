Chance de Harris vencer Trump cresce em casas de apostas após pesquisa em Iowa

As chances de a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, vencer as eleições presidenciais na próxima terça-feira cresceram em casas de apostas neste fim de semana, após um respeitado instituto de pesquisa mostrar a democrata à frente do rival republicano, o ex-presidente Donald Trump, em Iowa. Em 2020, Trump derrotou o presidente Joe Biden no Estado com um vantagem de oito pontos porcentuais.

Na plataforma Polymarket, as chances de Trump vencer caíram de cerca de 60% ontem para 54% agora, enquanto a probabilidade de um triunfo da candidata oponente avançou a 46%. O movimento em direção a vice-presidente já era visível ontem à tarde, como mostrou o Broadcast, mas ganhou força após a sondagem do De Moines Register com a Mediacon.

No levantamento, Harris marcou 47% das intenções de voto em Iowa e tomou a dianteira de Trump, que agora soma 44%. Em setembro, a mesma pesquisa colocava o ex-presidente com uma liderança de quatro pontos porcentuais. Antes da saída de Biden da disputa, Trump chegou a abrir 18 pontos porcentuais de vantagem frente ao atual líder da Casa Branca.