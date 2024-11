Barça vence Espanyol (3-1) com 2 gols de Olmo e um de Raphinha e dispara na liderança

Olmo foi o protagonista da tarde no Estádio Olímpico de Montjuic. Era seu primeiro jogo como titular desde a lesão sofrida na coxa em meados de setembro e ele abriu o placar logo aos 12 minutos, aproveitando um belo passe com a parte externa do pé do jovem Lamine Yamal.

Dois jogos que seriam disputados no sábado na região de Valência, epicentro de uma tragédia que causou a morte de 217 pessoas segundo o último relatório oficial, foram adiados. Um deles foi o do Real Madrid (2º) fora de cassa contra o Valencia e os jogadores comandados pelo técnico Carlo Ancelotti veem agora o Barça abrir uma vantagem de 9 pontos.

Com esses três gols antes do intervalo, os jogadores comandados por Hansi Flick relaxaram e o Espanyol, que já havia tido dois gols anulados (28' e 58') por impedimento, diminuiu para 3 a 1 aos 63 minutos, por meio de Javi Puado.

O placar não mudou mais e a vitória ficou com o Barça, que parece imparável nesta temporada no campeonato espanhol, com onze vitórias em doze jogos. O Real Madrid, com um jogo a menos, vem atrás a uma distância de nove pontos.

O Espanyol, por sua vez, permanece na zona inferior da tabela. É o décimo sétimo, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Antes do clássico houve uma homenagem às vítimas das enchentes com um minuto de silêncio, como em todos os estádios de futebol profissional na Espanha neste fim de semana. O Barcelona também anunciou que as camisas de seus jogadores serão leiloadas para arrecadar fundos que serão destinados aos afetados pela tragédia.