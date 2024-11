Washington trabalha nos preparativos para as eleições americanas

O fantasma de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do então presidente Trump invadiram o Capitólio, sede do Legislativo, tentando impedir a certificação da vitória de Joe Biden sobre Trump, assombra os preparativos.

As autoridades de Washington alertaram para um "clima de segurança fluido e imprevisível" nos dias e semanas seguintes ao encerramento da votação, e acrescentaram que não esperam que um vencedor seja anunciado no mesmo dia das eleições, disputadas pela vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump.

Empresas e comércios da capital americana começaram a se preparar para as acirradas eleições presidenciais na próxima terça-feira (5), e para a eventualidade de que se repita algum episódio de violência maior como o que se seguiu às eleições de 2020.

"Em vários aspectos, nossos preparativos para 2024 começaram em 7 de janeiro de 2021", disse Christopher Rodríguez, administrador-assistente da cidade de Washington em uma sessão informativa do conselho municipal na semana passada.

Há quatro anos, a capital viveu várias manifestações, algumas violentas, de protestos do movimento "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam), no verão de 2020, aos distúrbios mortais no Capitólio.

Desta vez, Trump tem se negado reiteradamente a afirmar se aceitará os resultados das eleições e já tem falado de fraude em estados-chave como a Pensilvânia, o que gera temores de novos distúrbios.