Venezuela acusa Brasil de tentar 'enganar' a comunidade internacional

As tensões bilaterais escalaram após o veto do Brasil à entrada da Venezuela no Brics, bloco de economias emergentes, e aos questionamentos do governo brasileiro sobre a reeleição de Maduro para um terceiro mandato de seis anos (2025-2031), em meio a denúncias de fraude da oposição.

As tensões se intensificaram ainda mais após o veto brasileiro ao acesso da Venezuela ao Brics na semana passada, durante a cúpula do bloco em Kazan, na Rússia.

No entanto, em um sinal de aumento das tensões, a Polícia Nacional da Venezuela (PNB) publicou na quinta-feira no Instagram a imagem da silhueta de um rosto que se assemelha ao de Lula com uma bandeira do Brasil, acompanhados da legenda: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal".

A PNB é subordinada ao ministro do Interior, Diosdado Cabello, da ala mais linha-dura do chavismo.

O comunicado do chanceler Gil, que não menciona Lula, exortou o Itamaraty a "desistir de se intrometer em temas que só competem aos venezuelanos".