Sabalenka vence Zheng na abertura do WTA Finals-2024

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, fez uma boa estreia no WTA Masters no final da temporada ao vencer a chinesa Zheng Qinwen (7ª do ranking) por 6-3 e 6-4, neste sábado (2), na partida de abertura do torneio competição em Riad. A bielorrussa de 26 anos foi muito mais sólida que a campeã olímpica chinesa de 22, para quem nunca perdeu até agora. Nesta temporada ambas já haviam se enfrentado nas finais do Aberto da Austrália e do WTA 1000 em Wuhan. Sabalenka assume assim a liderança do Grupo Roxo, onde a italiana Jasmine Paolini (4ª) venceu por 7-6 (7/5) e 6-4 a cazaque Elena Rybakina (5ª) no outro duelo desta primeira rodada.

"Vencer este torneio significaria muito para mim, é um dos sonhos que tenho e tenho trabalhado muito nos últimos anos para isso. Espero poder conseguir este lindo troféu", desejou a líder do ranking em sua mensagem na quadra após a vitória deste sábado. Depois de vencer o Aberto da Austrália e dos Estados Unidos nesta temporada, Sabalenka foi a estrela do ano no circuito feminino. Se conseguir vencer as outras duas partidas da fase de grupos deste Masters, garantirá que terminará 2024 no topo do ranking mundial. A outra candidata a essa honra é a polonesa Iga Swiatek, atualmente número 2 e atual campeã do WTA Finals. Sabalenka a ultrapassou no ranking em outubro.