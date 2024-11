Para Kamala, retórica violenta de Trump o desqualifica para a Presidência

Kamala Harris criticou Donald Trump, nesta sexta-feira (1º), por ter insinuado que deveriam apontar rifles "na cara" de uma ex-congressista americana crítica a ele, a quatro dias de eleições presidenciais americanas extremamente acirradas. A vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano percorrem sem descanso os estados mais disputados às vésperas de uma votação que poderá ser decidida em algumas dezenas de milhares de votos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mais de 66 milhões de pessoas já votaram antecipadamente, em um sinal de uma participação elevada depois de dois meses de sobressaltos.

Trump parece sobreviver a tudo: uma condenação criminal, quatro indiciamentos e duas tentativas de assassinato. Os democratas também tiveram sua parcela de surpresas, sobretudo com a desistência do presidente Joe Biden de disputar a reeleição, e suas múltiplas gafes. Às vésperas das eleições, Kamala e Trump seguem empatados nas pesquisas de intenção de voto e as polêmicas se sucedem.

A última foi protagonizada pelo republicano. - "Vamos colocá-la diante de um rifle" - "Vamos colocá-la diante de um rifle, com nove canos atirando contra ela, OK? Vamos ver como ela se sente a respeito. Quando mirarem na cara dela", disse Trump na quinta-feira referindo-se a Liz Cheney, execrada no Partido Republicano por criticar a recusa de Trump de admitir sua derrota nas eleições presidenciais de 2020.

Nesta sexta-feira, Trump chamou Liz e seu pai, o ex-presidente Dick Cheney, já falecido, de "falcões da guerra". "Querem recrutar seus filhos para morrerem em guerras e eles nunca vão lutar", criticou Trump. "Não têm coragem para lutar", acrescentou. Kamala Harris, ex-procuradora, contra-atacou: "Isto deve ser desqualificativo. Alguém que queira ser presidente dos Estados Unidos e que use esse tipo de retórica violenta está claramente desqualificado" para o cargo.

Na rede social X, Liz Cheney descreveu Trump como um "homem mesquinho, vingativo, cruel e instável, que quer ser um tirano". "É assim que os ditadores destroem as nações livres. Ameaçam de morte aqueles que falam contra eles", escreveu. Faltam quatro dias para as eleições e os candidatos pedem insistentemente aos americanos para votarem o quanto antes.

"Vocês têm que sair e votar porque é agora ou nunca. Se não o fizermos, nunca voltará a acontecer", disse Trump em um comício em Michigan, no qual criticou os "lunáticos da esquerda radical", como se refere aos democratas, aos quais culpa pela inflação e a "invasão de migrantes" nos Estados Unidos. Na cidade de Dearborn, em Michigan, ele se reuniu com a população de origem árabe, um eleitorado que se distanciou dos democratas pelo apoio da Casa Branca à guerra travada por Israel em Gaza. Em declarações à imprensa, Trump disse que, se vencer, Robert F. Kennedy Jr., herdeiro do clã político mais famoso dos Estados Unidos e um ativista antivacinas, terá "um papel importante" em seu governo "no cuidado com a saúde".