Norris vence corrida sprint do GP do Brasil de Fórmula 1

Norris, segundo da classificação geral, ultrapassou o seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, dono da 'pole’, a duas voltas do fim da mini-corrida em Interlagos, em que a McLaren conseguiu uma dobradinha e ampliou o seu domínio no Mundial de construtores.

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu neste sábado (2) a corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, e deu mais emoção ao campeonato ao diminuir em dois pontos sua diferença em relação ao líder, o tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull).

Vencedor das últimas quatro corridas sprint, Verstappen atacou desde a primeira volta Leclerc, atual terceiro colocado no Mundial de pilotos, 72 pontos atrás, mas o monegasco se defendeu bem e funcionou como uma barricada entre o líder e as McLarens até a 18ª volta, quando 'Mad Max' chegou à 3ª posição.

Além da dobradinha, a McLaren ampliou a vantagem no Mundial de construtores, que lidera com 581 pontos, à frente da Ferrari (546) e da Red Bull (518).

Vencedora dos dois últimos títulos por equipes, a Red Bull esteve perto de somar novamente com seu outro piloto, o mexicano Sergio Pérez, que melhorou o ritmo em relação a sexta-feira e ficou na oitava colocação, após ter largado cinco posições atrás.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), vencedor do Grande Prêmio do México no último domingo, ficou na quinta colocação, à frente do britânico George Russell (Mercedes).