No leste do Líbano, milhares de deslocados por bombardeios não sabem para onde ir

"Nos reunimos em frente a igrejas e escolas, que já não têm capacidade para nos abrigar", explica Noun. Atrás dele, em um banco velho da igreja, sua família colocou a chaleira e os utensílios de cozinha, e no chão de pedra, um tapete de plástico.

Os colchões finos de espuma usados pelos deslocados enchem essa igreja, situada no alto de uma colina com vista para as fazendas do vale do Beca, onde cordas para secar roupas pendem entre as colunas.

Dentro de um micro-ônibus, os poucos pertences de uma família se amontoam em assentos de couro desgastados: mais colchões, garrafas de água e mochilas repletas de itens pessoais.