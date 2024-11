Homicídios caem quase 26% em um ano em Honduras

O ministro da Segurança de Honduras, Gustavo Sánchez, anunciou, neste sábado (2), uma redução significativa nos homicídios de janeiro a outubro, embora o país continue entre os mais violentos do mundo.

Nos últimos dez meses, Honduras registrou 2.129 homicídios, contra 2.870 no mesmo período de 2023, uma redução de 25,8%, disse Sánchez na rede social X.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As autoridades preveem que 2024 fechará com 26,7 homicídios a cada 100 mil habitantes, em comparação com 34 a cada 100 mil em 2023.