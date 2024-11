Girona sofre mas vence Leganés (4-3) em casa no Espanhol

O Girona, que vinha de duas derrotas em LaLiga, sofreu mas conseguiu vencer em casa o Leganés por 4 a 3, neste sábado (2), pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube comandado por Míchel, que terminou a temporada passada em terceiro, evitou mergulhar na crise, mas continua levantando muitas questões, especialmente na defesa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No estádio Montilivi, como em todos em que são disputadas partidas neste fim de semana no futebol profissional espanhol, foi observado um minuto de silêncio pelas vítimas - mais de duzentas segundo o último relatório oficial - das inundações desta semana na Espanha. A renda obtida com os jogos será doada aos atingidos pela tragédia.

Em termos estritamente futebolísticos, Miguel Gutiérrez abriu o placar para a equipe catalã com um chute aos 21 minutos, mas o Leganés empatou apenas três minutos depois, por meio do peruano Renato Tapia. Um cruzamento de Gutiérrez permitiu ao capitão Arnau Martínez colocar o Girona na frente aos 31 minutos. O Leganés respondeu empatando novamente, aos 41 minutos, com Juan Cruz. No segundo tempo, o Girona continuou tomando a iniciativa e voltou a ficar na frente, desta vez com dois gols, um do veterano atacante uruguaio Cristhian Stuani, de 38 anos (62' de pênalti) e outro com um gol contra de Sergio González (73').

O marroquino Munir El Haddadi diminuiu para o 'Lega' aos 77 minutos, com um chute certeiro de longa distância, e deu muita emoção aos últimos 15 minutos de jogo, com o Girona resistindo com unhas e dentes. O Leganés, recentemente promovido à elite da Liga, é décimo quinto após o revés na Catalunha. Também neste sábado, o Osasuna derrotou o Valladolid por 1 a 0 e subiu provisoriamente ao quarto lugar, dentro da zona da Liga dos Campeões, confirmando o seu excelente início de temporada.

O único gol dessa partida em Pamplona foi marcado pelo croata Ante Budimir de pênalti, aos 19 minutos. O Valladolid é penúltimo colocado na tabela, na zona de rebaixamento. Neste sábado, inicialmente estavam previstas outras duas partidas - Villarreal-Rayo Vallecano e Valencia-Real Madrid - mas ambas foram adiadas por terem de ser disputadas na região de Valência, onde foram registradas quase todas as vítimas fatais das inundações. --- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira: Alavés - Mallorca 1 - 0 - Sábado:

Osasuna - Valladolid 1 - 0 Girona - Leganés 4 - 3 - Domingo: