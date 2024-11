Foguetes disparados do Líbano atingem região central de Israel e ferem 11 pessoas

Um ataque à cidade de Tira, na região central de Israel, neste sábado, 2, feriu 11 pessoas. O ataque ocorreu antes do amanhecer e foi uma das várias ondas de foguetes disparadas do Líbano no início do dia. Muitos dos projéteis foram interceptados pelas defesas aéreas israelenses, enquanto outros caíram em áreas despovoadas.

O serviço de emergência Magen David Adom informou que as 11 pessoas foram feridas por estilhaços e cacos de vidro depois que um prédio foi atingido. Tira é uma cidade predominantemente árabe israelense. Três feridos estavam em condições moderadas, enquanto os outros sofreram ferimentos mais leves.

Imagens mostram danos significativos no telhado e no último andar do prédio de três andares e em carros abaixo.