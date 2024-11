Estudante é presa no Irã após se despir publicamente em sinal de protesto

A agência de notícias iraniana Fars relatou o incidente e publicou uma foto da estudante com a imagem desfocada.

De acordo com a mesma fonte, a jovem usava roupas "inapropriadas" em sala de aula e se "despiu" após ser advertida pelos agentes de segurança.

A lei islâmica no Irã impõe um rígido código de vestimenta para as mulheres, obrigando-as a usar véu e roupas folgadas que disfarcem as formas do corpo.