Espanha registra mais de 200 mortos em enchentes

Os serviços de emergência da cidade de Valência elevaram nesta sexta, 1º, para 202 o número de mortos nas inundações no leste da Espanha. Somados a outros três mortos em Castilla-La Mancha e Andaluzia, o total das vítimas subiu para 205.

Segundo autoridades locais, o saldo da tragédia ainda pode aumentar, já que a busca por desaparecidos e o processo de remoção de corpos continua. A agência meteorológica espanhola estendeu o alerta vermelho no litoral de Huelva, indicando que as chuvas devem continuar "com grande intensidade" na região. Outras áreas, incluindo as Ilhas Baleares, permanecem sob alerta laranja.

Reforço