Colonos americanos-israelenses torcem por um segundo mandato de Trump

Trump deu prioridade a Israel em seu mandato anterior, transferindo a embaixada americana para Jerusalém, reconhecendo a soberania israelense sobre as Colinas de Golã ocupadas, e ajudando a normalizar os laços entre Israel e vários países árabes em virtude dos chamados Acordos de Abraão.

Pesquisas recentes mostram que a maioria dos israelenses, 66%, segundo uma consulta realizada pelo Canal 12 de notícias de Israel, sonham com os dias em que o ex-presidente republicano estava na Casa Branca.

Passentin, mãe e avó, mora há 29 anos em Eli, parte de um conjunto de assentamentos israelenses situado no coração da Cisjordânia.

"Estou orgulhosa por dizer que votei no presidente Trump", diz à AFP Eliana Passentin, de 50 anos, que se mudou de San Francisco para Israel ainda criança.

Agora, muitos israelenses acreditam que Trump dará ainda mais respaldo ao país em sua luta contra os movimentos islamistas apoiados pelo Irã em Gaza e no Líbano, assim como contra a própria República Islâmica.

Passentin, que trabalha no conselho regional local, lembra-se de como as sucessivas administrações em Washington pressionaram Israel para que contivesse a expansão das colônias em uma tentativa de mediar a paz entre israelenses e palestinos, e alcançar uma solução de dois Estados.

A região é ocupada por Israel desde 1967, mas poderia se tornar território soberano palestino no âmbito de uma solução de dois Estados favorecida pela comunidade internacional.

"Agradecemos aos Estados Unidos da América, nosso maior aliado, mas por favor, entendam que sabemos como dirigir nosso país", afirma Passentin.

No quintal de sua casa, com vista ampla para toda a região, ela aponta para as comunidades israelenses e palestinas próximas.

"Não acho que os israelenses que moram aqui sejam um obstáculo para a paz. Ao contrário, acho que os israelenses que moram aqui estão construindo a região para todos", explica.