Americanos de origem palestina da Cisjordânia, desanimados com eleições nos EUA

Ao lado de seus paletes cheios de azeitonas, o empresário palestino-americano Jamal Zaglul pensa no fim da colheita em sua adufa, ferramenta usada no preparo do azeite, em Turmus Ayya, na Cisjordânia ocupada, mas também nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, na próxima semana.

Assim como outros cidadãos com passaporte americano que moram nesta localidade - onde são maioria -, Zaglul se diz cético sobre a possibilidade de as eleições trazerem mudanças para a região.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Há muitos problemas aqui e ninguém [nos Estados Unidos] cuida deles", diz este homem na casa dos 50 anos, lamentando os anos da gestão Clinton (1993-2001), durante os quais foram assinados os Acordos de Oslo.