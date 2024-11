Wall Street fecha em alta apesar de dados ruins sobre emprego nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (1º) e ignorou o relatório de emprego, com dados impactados por furacões e greves.

A maior economia do mundo adicionou apenas 12 mil novos postos de trabalho no mês passado, abaixo das expectativas e dos 223 mil empregos em setembro, segundo o dado revisado. A estabilidade da taxa de desemprego é, no entanto, um sinal positivo.

O número de novos contratos foi muito inferior ao previsto, já que os analistas esperavam 110 mil, segundo o consenso da Market Watch.

A taxa de desemprego permaneceu estável em 4,1%.