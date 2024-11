Trump prevê cargo 'na saúde' para Robert F. Kennedy se vencer eleição

Kennedy, um ex-democrata, se lançou como independente no início da campanha, mas desistiu em agosto para apoiar o bilionário republicano de 78 anos

Em declarações a jornalistas do lado de fora de um restaurante em Dearborn, no estado de Michigan, Trump estimou que Kennedy "vai desempenhar um papel importante na saúde".

O ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (1º), que Robert F. Kennedy Jr., membro do clã político mais famoso dos Estados Unidos e ativista antivacinas, desempenhará um "papel importante" em seu governo se vencer as eleições de 2024.

"Ele sabe mais sobre isso do que ninguém", acrescentou.

Kennedy tem "algumas opiniões com as quais casualmente estou muito de acordo e estive de acordo por muito tempo", afirmou o magnata, que evitou perguntas sobre se aprova sua retórica sobre as vacinas.

Kennedy, um ex-democrata, se lançou como independente no início da campanha, mas desistiu em agosto para apoiar o bilionário republicano de 78 anos.