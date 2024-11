Técnico do Inter Miami não acredita na chegada de Neymar pelo limite salarial da MLS

Atualmente, Messi, Sergio Busquets e o equatoriano Leonardo Campana ocupam as três vagas permitidas de "jogadores designados", ou seja, que podem receber salários acima do teto estipulado pela MLS.

"Agora que Leo [Messi] e os rapazes chegaram, tudo pode acontecer. O que eu não imagino é se a liga [MLS] vai flexibilizar o limite salarial, como isso seria feito", disse Martino em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1º), em resposta aos rumores sobre a chegada do brasileiro no time de Miami.

As notícias sobre uma possível contratação de Neymar pelo Inter Miami surgiram depois que o craque brasileiro comprou uma mansão de US$ 26 milhões (R$ 150,9 milhões na cotação atual) no sul da Flórida, segundo a imprensa local. Martino, no entanto, relativizou.

"Não podemos mencionar um jogador só porque comprou uma casa ou tem uma namorada em Fort Lauderdale. Primeiro, temos que analisar o que a liga pode oferecer e se é possível", disse o treinador.

Neymar, atualmente no Al-Hilal da Arábia Saudita, voltou a jogar depois de um ano afastado devido a uma grave lesão no joelho esquerdo.