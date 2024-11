Ataques israelenses enfraquecem capacidade de contra-ataque e dissuasão do Irã

"Israel usou cerca de 100 aviões de combate e possivelmente sistemas de drones", afirma o instituto americano Hudson. "Em três ataques, as Forças Armadas israelenses atacaram as capacidades de produção de mísseis e a arquitetura da defesa aérea" iraniana, continua.

Israel já havia atacado grupos pró-Irã no Iraque e na Síria, simultaneamente à ofensiva no Líbano contra o Hezbollah, outro aliado do Irã — que dispunha de mísseis de longo alcance que permitiam defender as instalações nucleares de seu aliado, mas suas capacidades diminuíram.

Desta forma, Israel pode agora atingir mais facilmente as instalações energéticas ou militares do Irã, seu inimigo com uma poderosa indústria de defesa.

"Há uma corrida contra o relógio entre o Irã, que deve produzir o maior número possível de mísseis balísticos suficientemente precisos e eficazes, e Israel, que deve produzir ou comprar o maior número possível de anti-mísseis", resume Pierre Razoux, diretor acadêmico da Fundação Mediterrânica de Estudos Estratégicos.