Ainda sem Amorim, United recebe Chelsea em clássico da rodada no Inglês

Em crise, o Manchester United, que anunciou a contratação do técnico português Rúben Amorim, tem um compromisso delicado no domingo contra o Chelsea (5º), em Old Trafford, no clássico da 10ª rodada do Campeonato Inglês.

O United ocupa a penas a 14ª posição na tabela, com 11 pontos, e na última segunda-feira demitiu o treinador holandês Erik ten Hag.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta sexta, o clube oficializou a chegada de Amorim, que estava no Sporting Lisboa, a partir do dia 11 de novembro.