Wall Street cai arrastada por ações tecnológicas

Microsoft (-6,05%) e Meta (-4,09%) superaram as expectativas dos analistas com seus resultados trimestrais publicados ontem, mas os investidores se preocupam com os custos e investimentos, que estão disparando com o desenvolvimento a toda velocidade da computação na nuvem e da inteligência artificial (IA).

As duas empresas querem pisar no acelerador e ampliar sua infraestrutura no próximo ano, mas as projeções de crescimento não estão coincidindo com esse aumento de custos e investimentos.

Assim, o movimento afetou todas as empresas vinculadas à inteligência artificial, em particular no ramo dos semicondutores. Nvidia (-4,72%), Intel (-3,50%) e AMD (-3,06%) caíram.